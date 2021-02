Mario Irivarren habría sido separado de radio: Jota Benz lo reemplazó en programa con Angie Arizaga

Tras el escándalo policial que protagonizó Mario Irivarren, todo parece indicar que el modelo habría sido separado del programa radial ‘El búnker’ que conducía con Angie Arizaga. En la edición de hoy del espacio de Onda Cero, el guerrero Jota Benz acompañó a ‘La negrita’.

Como se recuerda, Vania Bludau y Mario Irivarren fueron intervenidos en plena celebración de una fiesta con personas que no vivían en la casa de playa donde se queda el chico reality, pero lejos de disculparse por no respetar la cuarentena, tanto él como la modelo se pusieron faltosos con la autoridad.

Tras el polémico caso, los usuarios comenzaron a manifestarse en redes sociales y pidieron que Mario Irivarren sea separado del programa de radio porque es mala influencia para su público, en su mayoría, juvenil.

Jota Benz acompañó a Angie Arizaga en la edición de hoy y los usuarios celebraron que la pareja esté al mando del programa de radio. ¿Será acaso que Mario Irivarren no volverá al programa?

Mario Irivarren publicó un video en su cuenta de Instagram donde pide disculpas por comportarse de manera prepotente con los policías que lo intervinieron por realizar una reunión en Punta Hermosa.

“Sé que mis actitudes no son lo que esperan de mí ya que no son la razón por la que decidieron brindarme su apoyo. Hago un repaso de estos últimos meses y me siento realmente avergonzado”, menciona Mario Irivarren.