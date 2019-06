Mario Irivarren discutió con reportero de Magaly Medina cuando le recordó el viaje de Ivana Yturbe con Farfán

¡No le gustó nada! Cuando Mario Irivarren fue captado llegando al aeropuerto Jorge Chávez con Ivana Yturbe, un reportero de Magaly Medina fue muy insistente al recordar al 'guerrero' el viaje de la modelo con Jefferson Farfán, conocido como el 'Foca Tour'.

"Mario Irivarren, el amor ganó, nada que 'Foca Tours', ni los mejores lugares del mundo, galán mató billetera (...) Has regresado con el amor de tu vida", comenzó el periodista de Magaly Medina.



Aunque no contestó las preguntas del 'Urraco', sí lo increpó por "embestir a la gente". "¿Crees que por ser periodista puedes hacer eso? Tienes que tener más cuidado".



El reportero de Magaly Medina repreguntó a Mario Irivarren si era "¿sano volver con Ivana Yturbe después de haber estado con Jefferson Farfán?".



Mario Irivarren evitó responder las preguntas del 'Urraco', sin embargo, lo que molestó más al 'guerrero' fue cuando el reportero indicó que el "'Foca Tour' no funcionó".



"Loco, tienes ocho años en televisión y haces la misma pregunta toda la vida", dijo Mario Irivarren.



El 'Urraco' tampoco se quedó callado: "Tú tienes ocho años en realitys y sigues armando vasitos como siempre. Es lo mismo. Cada quién con su trabajo".



El reportero de Magaly Medina sostuvo que Mario Irivarren había cambiado porque antes era "humilde", pero el participante de Esto es Guerra dijo que no respondería "sus preguntas malcriadas".



Finalmente, Mario Irivarren se subió a una camioneta y se fue, dejando al periodista de Magaly Medina con la palabra en la boca.