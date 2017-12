Mario Irivarren e Ivana Yturbe viajaron de la mano al Caribe

¡Ampay! AunqueMario Irivarren trató de guardar bajo siete llaves que había retomado su relación con Ivana Yturbe , el ‘guerrero’ no pudo ocultar lo evidente al llegar al aeropuerto ‘Jorge Chávez’, donde fueron captados por las cámaras de Trome tomados de la mano.

La parejita conformada por Mario Irivarren e Ivana Yturbe se presentó en el terminal aéreo al promediar las once de la noche del último miércoles y luego de hacer el check in, se dirigieron a la sala de embarque, pero en el camino se dieron tiempo para tomarse algunas fotos con sus seguidores.



Sin embargo, la actitud de la modelo cambió cuando se dio cuenta de que la prensa los ‘ampayó’, pues volteó la cara para que no la fotografíen, hecho que Mario Irivarren le cuestionó.

“¿Por qué te volteas? Todo está tranquilo y bien”, dijo Mario Irivarren a Ivana Yturbe.



Otra de las parejitas que decidió recibir el Año Nuevo en una playa del Caribe fue la conformada por Mafer Neyra y Hugo García. Ellos llegaron unos minutos antes que Mario Irivarren e Ivana Yturbe.





(B. Pashanasi)

