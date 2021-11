Mario Irivarren rompió su silencio luego de la polémica que generó el video donde, aparentemente, empuja al actor Daniela Menacho, conocido como ‘Fideito’, durante la emisión de la Teletón de este sábado.

A través de su cuenta de Instagram, Mario Irivarren indicó que no se percató de su acto contra ‘Fideito’ y precisó que su gesto no fue con una mala intención, como se aprecia en TV.

Además cuestionó a las personas que lo vienen insultando por la polémica que se generó tras la difusión de las imágenes con ‘Fideito’ en la Teletón.

Mario Irivarren se disculpa con Fideito (Video: Instagram)

LE PIDE DISCULPAS

“Supuestamente por querer salir en cámaras un rato más, eso no tiene sentido. De manera involuntaria me corría ala derecha y ni siquiera me he percatado que le puse la mano en el abdomen. No hay ningún tipo de mala intención”, precisó.

Finalmente, Mario Irivarren le pidió disculpas a Fideito por lo sucedido. “Le hecho llegar mis disculpas por interno si es que siente que actué de mala fe”, puntualizó.

Lo destruyen en redes sociales:

Los usuarios mostraron su indignación con la actitud del integrante de los “Combatientes” y lo tildaron de ser un alucinado. Asimismo, felicitaron a Gino Pesaressi por su rápida reacción.

“Se le pegaron los aires de Vania”, “Desde que está con Vania está comportándose así”, “Y este que se cree a quién le ha ganado semejante alucinado, será que la envida le corroe porqué el otro chico si es actor”, fueron algunas críticas.