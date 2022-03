Mario Irivarren: grúa se llevó su auto por estar mal estacionado y tuvo que pagar 456 soles

El exguerrero Mario Irivarren usó sus redes sociales para informar que que una grúa se llevó su carro por estar mal estacionado. El modelo tuvo que hacer un pago por su infracción pero se defendió diciendo que la zona no estaba bien señalizada.

Con una fotografía del lugar donde se encontraba su auto, Mario Irivarren indicó que las letras que estaban pintadas sobre la autopista estaban desgastadas, por lo que no pudo ver la señalización.

Asimismo, Mario Irivarren indicó a través de unos videos en su Instagram que tuvo que pagar más de 400 para poder recuperar su vehículo.

“Ya recuperé mi carro, me ha salido 456 (soles) la gracia por cuadrarme en un lugar que realmente no está bien señalizado, de verdad que a duras penas se logra ver que dice taxi, básicamente lo que se ven son unas manchas blancas”, comentó Mario Irivarren.

MARIO IRIVARREN NO VOLVIÓ A EEG

Hace unas semanas, Mario Irivarren declaró para el programa “Amor y Fuego”, donde señaló que él no formará parte del espacio televisivo y no sabe los motivos.

“El por qué no sé, ya eso depende de producción. No sé ni siquiera quiénes van a volver, quiénes van a regresar. No tengo nada firmado y la prueba es que te puedo hablar (declarar para Willax TV)”, dijo Irivarren.

Por otro lado, Mario no descartó la posibilidad de sentarse en el set de “Amor y Fuego” de Willax TV y conversar con los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

MÁS INFORMACIÓN: