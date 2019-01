Mario Irivarren se pronuncia por los rumores que vinculan a Ivana Yturbe con Jefferson Farfán | FOTOS

El último fin de semana, Ivana Yturbe anunció el fin de su relación con Mario Irivarren. La separación no fue lo que sorprendió a todos sino la forma cómo la modelo informó sobre la ruptura: mediante un comunicado de prensa.

Tras años de relación y varias idas y venidas, la relación terminó. Y es que Ivana Yturbe estaba siendo vinculada en los últimos días con Jefferson Farfán, tras haber coincidido con él en una discoteca semanas atrás.

Luego del comunicado de prensa de Ivana Yturbe, Mario Irivarren reveló a un medio de prensa local que el romance entre ellos había terminado hace un mes aproximadamente y que no iba a hablar sobre ella.

"Yo soy buena onda con todo el mundo y por eso que les vaya bien a ella y a todos. (Sobre Ivana) no me interesa (hablar). No voy a opinar nada más sobre la señorita, pido respeto, por favor", declaró Mario Irivarren a el diario El Popular.

El participante de Esto Es Guerra recibió el Año Nuevo en una playa del sur. En tanto, Jefferson Farfán viajó hasta Piura, para hacer lo mismo. El futbolista coincidió en una fiesta con Aldo Corzo.

Se especula que Ivana Yturbe también estuvo en la misma reunión de fin de año con el futbolista. Recientemente unas publicaciones de la modelo y Jefferson Farfán en Trujillo avivaron los rumores de un posible romance entre ellos.