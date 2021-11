Mario Irivarren: “Hasta el día de hoy, mi mamá y yo siempre hemos estado juntos, sigo viviendo con ella”

Este domingo a las 7 de la noche Mario Irivarren llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Él hace dupla con su mamá Marcela, y juntos se enfrentan a Fiorella Cayo y a su hijo Facundo.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

La pasé muy bien al lado de mi mamá, es la primera vez que voy al programa con ella y fue una gran experiencia. Yo soy muy bueno para seguir instrucciones, pero también soy renegón, y ese día en la cocina estaba renegando porque no me salían algunas cosas como quería, pero, al final, mi plato me quedó bastante rico.

Entonces, hiciste buen equipo con tu mamá...

Sí, mi mamá es una gran cocinera y yo soy bueno siguiendo órdenes, hicimos una buena dupla en la cocina. En realidad, no me gusta cocinar, sin embargo, cuando entro a la cocina tengo la capacidad y habilidad de cocinar rico.

¿Qué tal la relación con tu mamá?

Tengo una buena relación con mi mamá y una buena química. Es una gran madre y siempre ha estado conmigo cuando la necesito. Tengo la fortuna de haber sido bendecido con una mamá como ella, hasta el día de hoy, mi mamá y yo siempre hemos estado juntos, y sigo viviendo con ella.

¿Qué tal Fiorella Cayo y su hijo Facundo en la cocina?

Facundo no sabía ni cómo freír un huevo, como cocinero es un gran actor. Lo más preocupante es que, el pobre muchacho no sabía ni cómo prender la cocina. En el caso de Fiorella, a quien le tocó dirigir a su hijo, se notó que en su vida ha preparado un plato de comida.

¿Conquistaste a Vania Bludau por el estómago?

No conquisté a Vania por el estómago, la conquisté con mi carisma y encanto. A mí nunca me han conquistado por el estómago, pero me considero un chico fácil de conquistar.

Vania viajó al interior del país sin ti, ¿te molesta?

No, Vania es una mujer independiente y empoderada, tiene todo el derecho de disfrutar la vida y aprovechar su tiempo. Lamentablemente, yo no puedo viajar tanto como ella por mis horarios en el programa, si tuviera la oportunidad, viajaría más que Vania. Por otro lado, Vania todavía no tiene decidido regresar a Miami, tiene varios motivos para quedarse en el Perú, uno de ellos es que acá está su familia y tiene algunas ofertas de trabajo.

En tiktok te haces muchas bromas con Vania, ¿cómo nació esa complicidad?

Más que una relación, Vania y yo tenemos una amistad, tenemos una relación basada en la confianza y respeto, es por eso que nos podemos hacer ese tipo de bromas en redes. Hay que tener en cuenta que fuimos amigos diez años antes de ser novios.

Cambiando de tema, ¿te sorprendió la participación de Elías en El artista del año?

Me sorprendió gratamente que Elías esté en El artista del año. En sus presentaciones lo he visto bastante bien, canta muy bien, sorprendió a muchos. Creo que él puede hacer un show bastante completo, así que estoy a la expectativa de sus siguientes presentaciones. Elías es un chico talentoso para el canto y el baile, es un buen representante de Esto es Guerra, no como Patricio Parodi (risas).

TE PUEDE INTERESAR