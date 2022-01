Mario Irivarren usó sus redes sociales para mostrar su indignación tras el desastre ecológico ocurrido el último fin de semana en el mar de Ventanilla, cuando más de seis mil barriles de petróleo de Repsol cayeron en las aguas de la costa de Lima.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality se mostró molesto puesto que vio que solo unas cuantas personas estaban tratando de limpiar la playa. “Antes de irme a dormir no podía pasar esto por algo. Es de no creer lo que está pasando. El gobierno debe exigir a Repsol hacerse cargo y buscar la manera de resarcir todo el daño causado”, escribió el modelo.

En ese sentido, consideró que debe ser una broma que únicamente decenas de personas estén haciéndose cargo del desastre in situ. “Poner a unas cuantas personas a intentar ‘limpiar’ toneladas de petróleo derramado tiene que ser un chiste. No tengo dudas que con toda la presión social no les va quedar de otra que tomarse el tema realmente en serio, solo esperemos que eso no demore demasiado”, acotó la pareja de Vania Bludau.

MÁS DE 1 MILLÓN DE METROS CUADRADOS AFECTADOS

La jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Miriam Alegría, reveló que la extensión de la zona afectada por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, operada por Repsol, es de 1 millón 739 mil metros cuadrados.

En diálogo con Canal N, la funcionaria detalló que dicha cifra podría incrementarse con el transcurso de los días, por lo que se realizará un monitoreo constante para actualizarla.

“Estamos hablando de 1 millón 739 mil metros cuadrados, esto puede seguir extendiéndose, nosotros estamos todavía en proceso de supervisión permanente, conforme vayamos identificando zonas afectadas vamos a seguir actualizando esa información”, expresó.

Alegría remarcó que las playas afectadas por el derrame de petróleo son Grande (Santa Rosa), Naval, La Pampilla, Ancón, Miramar, Positos, Chacrimar (Chancay), Chancayllo (Chancay) y Pasamayo.

La funcionaria precisó que Repsol tiene un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del martes, para “realizar las acciones de contención del petróleo sobrenadante en el mar e ir recuperando el crudo que ha sido materia de contención”. Se le otorgará otros plazos para efectuar otras acciones.

“Mañana vamos a solicitar un reporte a la empresa para que nos pueda informar cómo va el avance del cumplimiento de nuestras medidas porque no vamos a esperar a que se cumpla el plazo para poder verificar si efectivamente ellos han cumplido con lo que se les ha indicado”, expresó la jefa de la OEFA.

