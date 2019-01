Mario Irivarren sobre Ivana Yturbe: "Cuando dos personas terminan ambas son libres de hacer lo que quieran"

Mario Irivarren ingresó a la nueva temporada de Esto es Guerra. La primera preguntó del conductor Mathías Brivio al 'guerrero' fue cómo se sentía en referencia a la ruptura con Ivana Yturbe, aunque no quiso ahondar, respondió que se encontraba bien.

"Yo me encuentro bien como lo pueden ver. Si hay algo de lo que me puedo jactar es que poseo una gran fuerza emocional. Y a lo mejor la gente lo puede confundir con frialdad (...) yo veo las cosas desde otras perspectivas. En esta vida se viene a sufrir y gozar, así como es yo vivo", comenzó Mario Irivarren.



Mathías Brivio preguntó en Esto es Guerra a Mario Irivarren si estaba soltero.



"Estoy disfrutando de la vida, emocionado. Un poco nervioso, típico de un inicio de temporada", agregó Mario Irivarren.



Mario Irivarren agregó que "está soltero desde la quincena de diciembre", aunque, según André Castañeda, el 'guerrero' tenía planeada pasar Año Nuevo con Ivana Yturbe.



"Estoy agradecido con todos sus comentarios, pero quiero decir que estoy tranquilo (...) Que una relación termine es algo normal de la vida. Cuando dos personas terminan ambas son libres e independientes de hacer lo que quieran", sostuvo Mario Irivarren en clara referencia a Ivana Yturbe.



Cuando a Mario Irivarren le consultaron si se arrepiente algo en su vida amorosa, el participante de Esto es Guerra fue muy tajante en su respuesta.



"No me arrepiento de nada en el amor. He estado con chicas increíbles (...) con cada una de ellas, aprendí y maduré. Todos desearían de estar con mujeres tan bellas", dijo Mario Irivarren en Esto es Guerra.



Para finalizar, Mario Irivarren fue preguntado sobre si mantiene una relación amical con Ivana Yturbe.



"Soy amigo de Stephanie Valenzuela, pero con Ivana Yturbe no tengo mayor contacto. Creo que con el tiempo no tengo ningún problema en ser su amigo", concluyó Mario Irivarren.