Mario Irivarren se reencuentra con Ivana Yturbe tras ruptura: "Hay una relación cordial entre ambos" [VIDEO]

El último jueves Yaco Eskenazi inauguró, junto a Natalie Vértiz, su barbería ‘Barrio 4’. La pareja cuidó todos los detalles de la apertura del nuevo local para sus invitados, entre los que estaban Mario Irivarren e Ivana Yturbe .

Después de mes y medio de haber culminado su relación, Mario Irivarren e Ivana Yturbe se volvieron a ver las caras. Al parecer, su relación es cordial ya que intercambiaron algunas palabras sin ningún problema.

Cabe mencionar que quien anunció del término de la relación fue la modelo Ivana Yturbe durante el programa ‘ Combate ’. “Amigos en el sentido de que hemos quedado bien, no tenemos diferencias, no me incomoda verla, ni verme” , dijo Mario Irivarren a América Espectáculos.

Ninguno se imaginó que la presencia de ambos en un mismo lugar los convertiría en el blanco de las miradas. Es por esta razón que Mario Irivarren tuvo que salir del local.

“ Hay una buena relación cordial entre ambos. No tengo duda que, en algún momento, si necesito algo, se lo voy a pedir y viceversa. No hemos quedado mal para nada ” recalcó Mario Irivarren .

El ‘retador’ Mario Irivarren actualmente está disfrutando de su soltería y alegó que las cosas están claras, que ambos están tranquilos porque no fue una decisión apresurada.

Aparentemente Mario Irivarren no sería el único que disfruta de su soltería, pues Ivana Yturbe se ha mostrado feliz y tranquila según sus publicaciones en Instagram.

