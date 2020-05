LE GUARDA CARIÑO. Mario Irivarren explica que aunque veía a Ivana Yturbe durante los primeros meses del año, ya no era pareja de la modelo.

Mario Irivarren le dio los detalles de su separación con Ivana Yturbe en exclusiva a Rodrigo González. " Si nos han visto juntos no tiene nada que ver, no porque dos personas terminen una relación tienen que odiarse, ser enemigos o no poder verse, al menos yo no lo veo así, lo mejor es terminar en buenos términos", explica el chico reality.

Además, Mario Irivarren precisa que continúa manteniendo una buena relación con Ivana Yturbe porque trabajan juntos. “Nos vamos a ver siempre (...) compartimos la casa de playa en verano con unas amigos, así que coincidimos ahí, como también en la discoteca”, explica el chico reality sobre todos los momentos en que fue visto con la modelo.

Finalmente, Mario Irivarren dijo que si hubiera estado aún con Ivana Yturbe habría pasado la cuarentena con ella. “Ni loco me hubiera quedado encerrado en mi casa tantos días si tengo pareja, pero como te digo teníamos más de un mes y medio separados”, precisa chico reality.

