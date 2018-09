Mario Irivarren la pasó de lo lindo con Ivana Yturbe en Máncora, pero no quiere confirmar si regresaron | VIDEO

Mario Irivarren e Ivana Yturbe fueron captados juntos en un viaje en Máncora por el último fin de semana largo. A través de sus publicaciones, ambos dejaron claro que habían elegido el mismo destino turístico levantando todo tipo de rumores sobre su posible reconciliación.

Las idas y venidas de Mario Irivarren e Ivana Yturbe han sido varias. La última vez que terminaron, la modelo salió en Combate llorando y diciendo que seguía amando a su ex. Mientras que el participante de Esto Es Guerra se negó a dar alguna declaración de lo sucedido.

Por eso, que hayan vuelto a viajar juntos no ha tomado por sorpresa a sus seguidores en redes sociales. Algunos apoyan que Mario Irivarren e Ivana Yturbe se hayan dado una nueva oportunidad en el amor, mientras que otros consideran la relación como tóxica.

En conversación con América Espectáculos, Mario Irivarren confirmó que sí viajó con Ivana Yturbe, pero minimizó la presencia de su ex en el viaje. Para el participante de Esto Es Guerra, confirmar o negar una reconciliación con su ex, no tiene que ser público.

"Unas ricas vacaciones, un fin de corto, pero productivo. ¡Qué bien la he pasado en el norte! Muy bonito todo. La hemos pasado lindo. Sí he ido con Ivana (Yturbe), no lo voy a negar. No hablamos del tema (reconciliación), pero tampoco es que nos escondamos. Vamos a varios lugares públicos. Somos súper reservados", indicó Mario Irivarren.

