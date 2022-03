Ahora que está alejado de la pantalla chica pues no fue convocado a la nueva temporada de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren ofreció una breve pero reveladora entrevista en el programa “Magaly TV: La Firme” en la que brindo algunos detalles de su vida íntima.

El novio de Vania Bludau esta vez no evadió una de las preguntas que más frecuentes que le han realizado sobre sus relaciones amorosas y es si se sintió ‘serruchado’ por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán como todo el mundo lo molestaba.

Cabe recordar que Irivarren tuvo una relación con Alondra García Miro y apenas terminaron ella se hizo novia del ‘Depredador’, mientras que en uno de sus ‘breaks’ (pausas) con Ivana Yturbe, la modelo sostuvo un fugaz romance con la ‘Foquita’.

“No”, respondió de manera contundente. “Cualquier cuestión que involucre temas personales yo me las reservo para mí. Lo único que te digo que actualmente y en general en ningún momento (le afectó)... Todo bien con Paolo y Jefferson”, agregó.

Sobre el motivo por el que se quedó fuera de “EEG 10 años” dijo: “¿Por qué no me llamaron? No sé, no he conversado en ningún momento con nadie de producción”. “Y tampoco he preguntado sinceramente”, manifestó.

Finalmente, el exchico reality -que actualmente está enfocado en su negocio de ropa en Gamarra y continúa ejercitándose y haciendo surf- no descartó volver al programa de competencia. “Si me llaman y valoran mi chamba, chévere... Y si no, no”, sentenció.

