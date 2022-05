Mario Irivarren se pronunció nuevamente luego de los ataques que viene lanzándole Vania Bludau en sus redes sociales, donde lo llama ‘bueno para nada’ e inclusive hasta se atrevió a revelar intimidades de su vida familiar.

“No pienso responder nada, no necesito decir nada de Vania, ella solo lo dice todo con sus actitudes, meterse con la familia es cruzar una línea que no se debe, que tanto odio y rencor puede haber en su corazón como para hacerle daño a personas que no tienen nada que ver en esto”, dijo el empresario para Amor y Fuego.

Asimismo, negó haber golpeado, pegado o ahorcado a su expareja, tal como lo viene afirmando sin mostrar pruebas. “Es increíble que entre todas mis supuestas agresiones no tenga nisiquiera una sola prueba, una sola foto, video. Que a pesar de trabajar con sus redes sociales y grabarse todos los días y ninguna de todas sus historias aparezca con ninguna sola marca, rasguño o moretón, absolutamente nada de nada”, indicó Mario Irivarren indignado.

En ese sentido, él aseguró sí tener pruebas de las agresiones físicas que sufrió a manos de Vania Bludau. “La foto donde se ve el arañón que tengo en la cara el día en que me metió un manazo, es de mis historias de Instagram de ahí que la he sacado”, acotó.

Mario Irivarren indicó que en un principio tomó una postura sumisa y de conciliación pero ya no se dejará pisotear por su expareja, a quien acusa de difamarlo por decir que ‘presta sus servicios’ y de mencionar a su familia, que no tiene nada que ver en su conflicto.

“Ustedes mismos están viendo con las cosas que publica en sus redes sociales que no tiene el más mínimo reparo en decir lo primero que le sale por la boca y acusarme sin pruebas, en difamarme como un post donde afirma que yo prestaba servicios, pone entre comillas, a un señor a cambio de dinero , no tiene problemas en insultarme y minimizarme, me llama bueno para nada, no tiene el más mínimo respeto para meterse con mi familia, que nada tiene que ver aquí” , dijo molesto.

Finalmente, aceptó tener un caracter complicado y en ocasiones explosivo, pero negó ser un golpeador de mujeres. “Son esas afirmaciones las que me llevaron a contar mi parte de la historia, a defenderme, porque esos calificativos no los voy a permitir”, concluyó el exchico reality.

VANIA REVELA INTIMIDADES DE MARIO

Vania Bludau no para mandarle misiles a Mario Irivarren luego que ambos revelaran que fueron víctimas de distintos maltratos por parte del otro desde que iniciaron su tormentosa relación. Esta vez, Amor y Fuego mostró unos comentarios de la modelo que dejaron al descubierto detalles de la vida íntima de su ex.

El programa de Rodrigo González mostró unos mensajes que la influencer le contestó a varios de sus seguidores, quienes le aconsejan sobre su pasado romance con el exchico reality. “Debería ir a un psicólogo. A veces esas reacciones violentas se deben a traumas o cosas fuertes que pasaste en la vida o cosas de niñez”, le comentó una fan.

Grande fue la sorpresa e indignación de los conductores de Amor y Fuego cuando leyeron la respuesta de Vania Bludau. “Lo mismo digo. Entérate a los 20 años que tu padre tenía tres familias al mismo tiempo le afectó” , reveló la modelo.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Cuba envía mensaje a Melissa Paredes y Magaly lo elogia: “Tu éxito es el éxito de nuestra hija”

Janet Barboza y Ethel Pozo se enfrentan por Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Nadie pide un sol”

Rodrigo Cuba buscaba “pena privativa de la libertad y 200 mil soles” contra Melissa Paredes por infidelidad