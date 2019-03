Mario Irivarren: "No le guardo rencor a Paolo Guerrero ni a Jefferson Farfán"

Mario Irivarren afirmó que no tendría por qué guardarle rencor a Jefferson Farfán ni a Paolo Guerrero y contrariamente a lo que muchos piensan él sí tiene suerte en al amor.



“No tendría por qué tenerle rencor, ¿de qué podría culparlo? de conocer a una chica guapa, soltera y enamorarse o querer conquistarla, no le encuentro sentido. La misma situación es con Paolo”, dijo Mario, quien estuvo sentado en el ‘sillón rojo’ de ‘El confesionario’ de ‘Esto es guerra’.

El ‘guerrero’ también manifestó que se considera afortunado en el amor.



“Creo que he sido afortunado. He tenido la fortuna de estar con mujeres hermosas, que cualquier hombre quisiera tener la posibilidad de estar. La vida me permitió que así sea y que hayamos terminado la relación no tiene nada de malo ni raro”, agregó.

Además, respaldo la decisión de Ivana de formar parte de ‘Esto es guerra’ en vez de estar al lado de Farfán.



“Habla muy bien de ella, que es una mujer independiente y creo que entrar a América es una suerte que pocos tienen, aquí hay demasiados oportunidades, proyectos y ella tiene demasiado potencial. Ha tomado una buena decisión, de estar aquí y hacer una carrera en este canal”, indicó.

De otro lado, aclaró que no le dolió más la ruptura con Alondra, sino que en ese tiempo pasaba por un mal momento a raíz de la fractura de su pie.



“Tengo la fortuna de jactarme de tener una gran fortaleza emocional y a mí este tema de las rupturas no me incomodan, no me afectan, no me ponen mal. Creo que es parte del ciclo de la vida. Lo que sí fue distinto es que cuando terminé con Alondra yo me rompí el pie. La pasé muy mal, no solo emocional sino dolor físico... Lo que fue difícil fue recuperarme del momento, de la lesión, del dolor, la frustración, fue una etapa difícil”, indicó.