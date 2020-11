Mario Irivarren aclaró que jamás podría surgir un romance con Luciana Fuster, pues resaltó que la expareja de un amigo es ‘sagrada’.

“Me encanta trabajar con Luciana, hemos creado una amistad que anteriormente no existía. La gente nos relacionó desde el día uno, pero ‘puse el parche’ aclarando que no pasaría nada. Primero porque Luciana fue pareja de Austin (Palao), quien es como un hermano para mí y la expareja de un amigo es sagrada. No se toca, es una ley que pocos hombres saben respetar. Yo estoy tranquilo, no me desespero por tener una pareja, llegará en su momento”, sostuvo Irivarren.

De otro lado, Magaly Medina ha minimizado tu trabajo como locutor de radio. ¿Cómo tomas sus críticas?

Siempre habrá críticas y comentarios negativos, como en todo, pero uno no tiene que enfocarse en eso, sino en lo positivo. Nadie es ‘pepita de oro’ para gustarle a todo el mundo.

Este lunes será la semifinal de ‘Esto es guerra’, reality que sigue siendo líder en sintonía. ¿Qué expectativas para ese día?

La semifinal estará increíble, verán un gran nivel de competencia. Lo único que queremos es darle alegría a toda la gente que nos ve, nos sigue apoyando desde hace diez años y nos ha colocado como el programa número uno de la televisión peruana. Pese a que vivimos tiempos difíciles nos siguen regalando su tiempo y sintonía.