LE DA CON PALO. Doña Marcela, la mamá de Mario Irivarren, se refirió a su exnuera Ivana Yturbe, luego que la ‘princesa inca’ calificara a su hijo como ‘disfrozado’ por sus muestras de cariño con Vania Bludau.

“Yo lo veo tranquilo, ya no reniega tanto”, lanzó doña Marcela, en referencia a la pasada relación con la modelo. “Mario lo que siente lo muestra, cuando no siente algo no lo va hacer”, agregó sobre los mensajes por Instagram que se manda con su actual pareja.

La mamá de Mario Irivarren indicó que la relación que su hijo mantuvo con Ivana era ‘de otro tipo’. “Yo la quiero mucho a Ivana, le deseo todo lo mejor, pero ella tenía ciertas cosas que a las personas con el tiempo... tú dices ‘pucha no puedo creer que ella hacía tal cosa’... Son cositas que van llenando el saco hasta que...”, dijo la ‘representante’ del chico reality.

En ese sentido indicó que Mario trataba de ‘sobrellevar’ la relación y de ‘ayudarla’ porque ella necesitaba apoyo. “Sentía cariño por ella pero no sé hasta dónde él estaba enamorado de Ivana, en su momento estuvo enamorado”, agregó.

Finalmente, Doña Marcela calificó a su exnuera de ‘tóxica’ y ‘especial’. “Él trataba de hacer la relación sana pero ella era un poco tóxica... bien especial, y ya llega un momento en que uno dice ‘ya no puedo más con esto, ahí no más’”, arremetió.

TROME - Mamá de Mario Irivarren arremete contra Ivana Yturbe: “Era un poco tóxica, era bien especial”