Mario Irivarren molesto por auto frente a su casa: “No sé si son las cámaras o me están marcando”

¡ESTÁ HARTO! En sus redes sociales, Mario Irivarren compartió un video en el que expresa su molestia al descubrir un auto estacionado frente a su casa. Según el modelo, esta situación ocurre con frecuencia y tema que puedan ser delincuentes en vez de periodistas que lo estén siguiendo.

Según cuenta Mario Irivarren, es cada vez más frecuente esta situación. Hace unos días, su novia Vania Bludau también experimentó una situación similar la cual expuso en sus redes sociales.

“Ya se fueron porque se dieron cuenta que los grabé, pero así es todos los días, están ahí. Ayer todo el día plantados, hoy todo el día plantados. Yo ya no sé diferenciar si son los de las cámaras o si me están marcando”, dice Mario Irivarren en su video.

YA LE HABÍAN ROBADO

Asimismo, el exguerrero indicó que, hace unos años, experimentó una situación similar en la que finalmente unos delincuentes lo atacaron y le robaron sus pertenencias.

“Hace unos años igualito. Yo bien confiado pensando que son las cámaras, ni me preocupé y se bajaron dos hombres con pistola y me apuntaron en la cabeza y me robaron todo. Es una situación estresante, insoportable. Yo tengo que vivir pensando que son personas de las cámaras”.

Finalmente, Mario Irivarren precisó que fotografiará a los autos que ‘Lo sigan’. “Voy a grabar cada carro que me sigue, voy a tomarle foto a la placa y lo voy a publicar, porque ya estoy harto”.

