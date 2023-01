NO PIENSA EN EL AMOR. Mario Irivarren marcó distancia de las recientes declaraciones que dio su amigo Israel Dreyfuss, quien aseguró que esté habría elegido el equipo de Tarapoto de “Esto es guerra” porque tenía un interés en una de las participantes.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Dreyfuss, Mario aseguró que por el momento no tiene ningún interés romántico y que más bien está disfrutando de su etapa de soltero.

“Yo también me enteré viendo el video, no tenía idea de lo que estaba hablando, pero no. Me caen súper bien las chicas, son súper lindas, les he agarrado mucho cariño, pero no va más allá de una amistad . Eso (que dicen sobre) que me estoy enamorando de una chica de Tarapoto es falso”, dijo ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Sin embargo, el chico reality dejó abierta la posibilidad de que pueda enamorarse próximamente de alguna nueva integrante.

“Quién sabe. Con un tacacho o un buen juane me pueden convencer. En esta etapa de mi vida no estoy buscando una relación, me siento extremadamente tranquilo así como estoy. Creo que nunca en mi vida tuve tanta tranquilidad como ahora, así que quiero mantenerme así”, agregó.

Mario Irivarren regresó al reality como uno de los históricos de ‘EEG’: “Siento confianza y tranquilidad”

Mario Irivarren fue presentado en la temporada 2023 de ‘Esto es guerra’. El también influencer se mostró emocionado y contento de regresar al reality de competencia por su 11 aniversario. “Si tengo que ‘matarme’ para quedarme lo voy a hacer”, expresó decidido.