¡DE FRENTE A LA FRIENDZONE! La telenovela Mario Irivarren e Ivana Yturbe continúa, pero en esta ocasión la modelo dejó las cosas claras con su expareja, a pesar que este dijo que nunca olvidará a la chica reality “a menos que tenga Alzheimer”. En ’Esto es Guerra’, ambos se sinceraron, pero lo dicho por Ivana habría dejado al ex ’calavera coqueta’ con el corazón destrozado.

En la secuencia del programa ’Yo pregunto’, uno de los compañeros de Mario le preguntó si seguía enamorado de Ivana, a lo que él respondió: “Muchas personas me preguntan si ya la superé o ya la olvidé y yo siempre diré que no. Es decir, las personas no se superan o se olvidan, al menos que tengas Alzheimer. Yo tuve una relación de cuatro años con ella y eso no se olvida. Nosotros hemos terminado hace seis meses, me quedo con lo mejor que vivimos. Yo a Ivana siempre la voy a querer y siempre tendrá un lugar en mi corazón”.

Sin embargo, Ivana Yturbe también se refirió a Mario Irivarren, pero lejos de dejarle algo de esperanza, lo mandó directo a la Friendzone, pues sostuvo que lo que más desea es que su expareja encuentre a la mujer ideal para él.

“Para las personas que vienen a preguntarme sobre las cosas que hace Mario (Irivarren), la verdad es que yo quiero que él sea muy feliz y encuentre una chica que sea la indicada para él. La verdad es que ya dejen de preguntarme todo lo que hace”, manifestó.

Tanto Mario e Yvana indicaron que ambos terminaron su relación amorosa en los mejores términos, esto a raiz que la chica reality fue ampayada en varias oportunidades con el futbolista Beto Da Silva, con quien aún mantendría una relación amorosa.

¿MARIO IRIVARREN EL SUCESOR DE ROBERTO MARTÍNEZ?

En una entrevista a ’En Boca de Todos’, Mario Irivarren comentó que él podía tomar la posta de Roberto Martínez , ya que al igual que él ha estado con las chicas más guapas del medio y contó que cada año lo saludan por el ‘Día del maestro’.

Esta aclaración desató que todos en el set del programa se comenzaran a reír.