AVERGONZADO. Así se mostró Mario Irivarren al pronunciarse sobre la intervención policial que protagonizó hace unos días, donde su pareja, Vania Bludau, amenazó a los policías con ‘mandarlos a Ticlio a pasar frío’.

“Yo me veo y siento verguenza de mí. Creo que me conocen y saben las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado en mis actitudes, no me siento orgulloso para nada”, dijo el chico reality.

Asimismo, dijo que acepta las críticas y comentarios que le vienen enviando. “Cuando uno se equivoca hay que saber reconocerlo y asumir las consecuencias de sus actos”, dijo Mario Irivarren en comunicación con Amor y Fuego.

Rodrigo González le comentó lo que muchos dicen en redes sociales, que ha cambiado desde que empezó su relación con Vania Bludau. “Podría decir que yo tampoco me reconozco, pero a veces uno no se da cuenta y pasan situaciones como esta”, indicó.

Finalmente, dijo que notó un cambio negativo en él al darse cuenta de las decisiones erróneas que viene tomando. “Siempre he sido una persona muy pensante pero eso no me quita mi parte humana y así como tengo aciertos tengo desaciertos”, concluyó.

