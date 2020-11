A pocos días de disputarse la Gran Semifinal de EEG, el capitán de los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’, Patricio Parodi y Mario Irivarren conversaron con la prensa cómo se vivirá ese día especial de competencia que se realizará el lunes 09 de noviembre desde las 6:50 p.m.. Asimismo, dieron detalles de la relación que mantienen con sus fans en redes sociales y de como se mantienen alejados de los hechos que podrían vulnerar su privacidad.

Patricio Parodi y Mario Irivarren comentaron que son respetuosos con sus seguidores y evitan responder cualquier tipo de provocación. Además, confiesan que reciben todo tipo de contenido en redes sociales, pero no le toman importancia.

“Nosotros compartimos cosas positivas, me gusta responder con mucho respeto, pero ha habido ocasiones que alguna seguidora ha querido pasar una línea que no se debe, entonces he tomado la decisión de ignorar o bloquear. Hay chicas que mandan sus videos o fotos sugerentes pero les pido que no lo hagan o caso contrario voy a tener que bloquear. Como figuras públicas debemos tener cuidado con quien se está comunicado detrás de una pantalla, no se sabe si es menor de dad o que intenciones puede tener. Es mejor ser precavido y cuidadoso”, dijo Mario Irivarren.

“Recibimos mensajes de todo tipo, fotos de todo tipo. En mi caso, cuando veo que el tema se está yendo de mis manos o que quiere salirse de la línea de lo correcto, prefiero ni siquiera escribir ni abrir el video o foto que mandan. Hay tanto programa hoy en día para editar conversaciones. soy muy cuidadoso. Si una seguidora está haciendo eso, no es alguien a quien debería responderle. La dejo en vista y no abro su mensaje. Uno nunca sabe quién está detrás de una pantalla”, indicó.

Los competidores de ambos equipos llegan en buen estado físico y dispuestos a dar lo mejor de sí para alegría de sus fans. Los capitanes son conscientes que en cada familia se vive una competencia aparte durante cada programa de EEG.

