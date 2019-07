Mario Irivarren empujó y amenazó a escolares que le gritaron "cachudo" e "Ivana Yturbe te dejó"

Mario Irivarren perdió los papeles con unos escolares que se burlaron de su relación con Ivana Yturbe, llegando a amenazarlos e intentar agredirlos, como difundió el programa de Magaly Medina.

Mario Irivarren asistió a un colegio del Rímac para promocionar unas casacas que su empresa confecciona para los colegios, sin embargo, los menores lo insultaron.



"Cachudo" e "Ivana (Yturbe) te dejó", fueron algunos insultos que colmaron la paciencia de Mario Irivarren, quien se acercó a los menores y les quitó el celular en un salón de clases. Incluso, empujó a uno de ellos.



Mario Irivarren insultó a los escolares, pero los menores no respondieron al participante de 'Esto es Guerra': "A ver, ¿quién es el valiente acá y me lo dice en la cara? Tu c...", se escucha decir al 'guerrero'.



Tras este hecho, Mario Irivarren fue consultado por el reportero de Magaly Medina por su actitud con los menores de edad, pero el miembro de 'Esto es Guerra' prefirió el silencio.