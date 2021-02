SE PRONUNCIA. Mario Irivarren publicó un video en su cuenta de Instagram donde pide disculpas por comportarse de manera prepotente con los policías que lo intervinieron por realizar una reunión en Punta Hermosa.

Mario Irivarren se muestra bastante afectado por las críticas que recibió tras el reportaje de Magaly TV La Firme. El modelo afirma que es consciente de haber decepcionado a muchísima gente que lo aprecia.

“Sé que mis actitudes no son lo que esperan de mí ya que no son la razón por la que decidieron brindarme su apoyo. Hago un repaso de estos últimos meses y me siento realmente avergonzado”, menciona Mario Irivarren.

TROME - Mario Irivarren dice que no se reconoce al ver imágenes de su intervención

“Lo que pasó el día pasado no tiene justificación. Yo vivo con otras diez personas y eso llamó la atención de la policía y terminó en lo que han podido ver. Mil disculpas, entiendo su molestia, su ira y rabia, las respeto y acepto todo lo que piensan de mí”, agrega.

“Toda mi vida me he esforzado por hacer mi vida correcta y he tratado de trasmitirles principios y buenas formas. A pesar que hoy he fallado hoy, nuevamente les pido las disculpas del caso. Si se equivocan hay que saber asumir los errores. Espero sepan entender, soy un ser humano y tengo virtudes y defectos y días buenos y malos”, finaliza.