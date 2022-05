VUELVE A HABLAR. Mario Irivarren salió nuevamente al frente para referirse al escándalo que sigue envuelto con Vania Bludau tras las acusaciones de agresión y maltrato. El exchico reality exhortó, en el programa ‘América Hoy’, a las personas de su círculo cercano a que no se metan en el tema.

Luego que su amiga más íntima y socia, Evelin Jimenez, expusiera chats con la modelo Vania Bludau; el exparticipante de Esto es Guerra remarcó otra vez que no lo consintió, aprobó ni respaldó. Además, hizo un pedido.

“ Aprovecho también para pedirle a cualquier persona de mi círculo cercano que se abstenga de hacer cualquier tipo de cometarios, yo no lo autorizo ni lo respaldo . Que quede claro que la única persona que está en condiciones de decir, de afirmar o contar algo soy yo, y que, si tuviera intenciones de hacerlo, lo haría personalmente, no a través de alguien”, sostuvo.

Mario Irivarren sigue generando polémicas.

MARIO IRIVARREN ESTÁ EN PROCESO DE SANACIÓN

Mario Irivarren señaló que continúa llevando terapias para mostrar “su mejor versión” y alejarse de los escándalos con Vania Bludau. Además, dejó en claro que su intención nunca ha sido continuar con el asunto de su exrelación.

“A mí toda esta situación me ha servido para entender realmente la importancia que tiene estar bien con uno mismo para poder ofrecer la mejor versión de ti a todas las personas que te rodean. Estoy buscando siempre entender, sanar, mejorar y me encuentro en ese proceso. Yo he demostrado que mi intención no es iniciar una guerra, entrar en dimes y diretes o atacar a alguien , sigo buscando mi paz... Que tanto Vania como yo podamos encontrar la paz y la tranquilidad para sanar”, acotó.