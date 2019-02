Stephanie Valenzuela revela que Mario Irivarren le regaló un anillo de compromiso | FOTOS

Stephanie Valenzuela se hizo conocida por su paso por Combate hace cinco años, cuando mantuvo un romance con Mario Irivarren. Pese a que la relación acabó, la amistad entre la nueva cantante y el guerrero continúa hasta el día de hoy.

Sin embargo, aunque en las pantallas de TV se mostró una historia de amor conflictivo, la verdad que ambos vivieron fue diferente. Stephanie Valenzuela contó en su blog -con autorización de Mario Irivarren- cómo nació su amor.

Según Stephanie Valenzuela, ambos se enamoraron cuando Mario Irivarren inició su carrera en Combate. De acuerdo al testimonio de la modelo, el amor que ambos tuvieron creció rápidamente y era desenfrenado y 'desbordante'.

Sin embargo, el tiempo en que ambos se enamoraron no fue el correcto. Según Stephanie Valenzuela, aunque ambos se querían, la fama cambió a Mario Irivarren y, por su juventud, priorizó a los amigos de la TV y a ella la dejó un poco de lado.

Cuando ambos se despidieron para siempre y su relación no iba para más, Stephanie Valenzuela decidió viajar a Miami con una amiga. En el aeropuerto, Mario Irivarren la sorprendió y le dio un regalo: un anillo de compromiso.

"Le dije que sabía que no era nuestro momento y que me iría. Él (Mario) no me pidió que me quede, pero me dijo que algún momento sería nuestro momento. Y es ahí que fuimos a H.Stern (Joyería) y me compró ese anillo. No era un anillo de compromiso de matrimonio, era un anillo de compromiso de quererme siempre. Y así con el corazón destrozado y los ojos que ya ni se me notaban de hinchados, me subí al avión", relató Stephanie Valenzuela.