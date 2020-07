LE ACABA LA MENTIRA. Mario Irivarren se burló de las predicciones de Reinaldo Do Santos porque el vidente lo relacionó románticamente con su colega Alejandra Baigorria. El chico reality indicó que el vidente “no le chunta ni una vez”. Además, indicó que con la modelo sólo lo une una linda amistad que empezó en Combate.

Reinaldo Do Santos expresó que Mario Irivarren es el hombre que espera Alejandra Baigorria. “No la chunta, está más frío que el Polo Norte. Está frío, no le va a ligar, no le va a salir de champa”, explicó el chico reality sobre las predicciones románticas del vidente favorito del programa En Boca de Todos.

Al respecto, Alejandra Baigorria comentó que Mario y ella se habían matado de risa cuando se enteraron que el vidente los había relacionado. “Uno puede destacar su belleza o su madurez, eso no quiere decir que pase algo. A Mario lo pongo como ejemplo de hombre. Ojalá que me pueda enamorar de alguien como Mario, pero no se dio”, manifestó Alejandra Baigorria en una entrevista para América.

Recordemos que estos comentarios sobre la posibilidad de ver juntos a la carismática empresaria y su compañero, en varios realities, surgió cuando el vidente Reinaldo Dos Santos manifestó que Alejandra Baigorria ya conocía al hombre de su vida, ‘pero no se había dado cuenta’.

