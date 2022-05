Mario Irivarren se confesó en entrevista con Christopher Gianotti para su programa de YouTube, Soy Gianotti. El empresario dio detalles de sus inicios en la vida laboral, destacando que se esforzó mucho para estudiar desde muy joven ya que sus padres no pudieron pagarle la carrera.

“Mi primer trabajo fue en un taller de costura. Era menor de edad y es complicado conseguir trabajo formal. Había acabado el cole y no tenía ni un sol, mi papá no tenía para pagarme una carrera, intentó pagarme el instituto para postular a una universidad estatal pero tampoco lo pudo pagar... me encontraba haciendo nada por la vida y le dije a mi vecino si podía darme chamba en su taller cortando hilos”, acotó.

El chico reality reveló que trabajó durante cuatro meses en el taller de costura y ahorró todo el dinero para pagarse su rinoplastía. “Yo quería mi nariz bonita, chambeé, no tenía nada qué hacer, pedí trabajo, ahorré mi sueldo y pagué mi operación” , explicó orgulloso.

MARIO IRIVARREN GANÓ BECA DEL KFC

Mario Irivarren indicó que desde que terminó el colegio ya se había proyectado para estudiar, aunque sus padres no pudieran pagarle la carrera. “Me habían dado el talán que si yo trabajaba en el Grupo Delosi, que es KFC, Starbucks, Pizza Hut, Burger King, me iban a dar media beca en la Isil y si yo sacaba un ponderado de 16, le beca iba ser completa”, dijo el empresario.

En ese momento, reveló que tomó al decisión de esperar dos años para postular, ya que tenía que tener 18 para empezar a trabajar formalmente. “Me inscribí en la página, me aceptaron en el trabajo, entré al KFC, esperé mis seis meses, me dieron mi beca, ingresé a la Isil, en mi primer ciclo saqué 17 ponderado, me dieron mi beca completa y así estudiaba” , agregó.

Finalmente, destacó que los logros no llegan gratis y que hay que esforzarse para conseguir los sueños. “ Hay que buscárselas también, del cielo no van a caer todas las cosas”, acotó Mario.

