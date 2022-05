Mario Irivarren sorprendió al aparecerse EN VIVO en Amor y Fuego para aclarar el término de su relación con Vania Bludau, luego que la modelo saliera a denunciar maltratos por parte del empresario. En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el exchico reality admitió que tiene problemas de ira y autocontrol.

Asimismo, indicó que le agradecía a su expareja porque hasta el último momento le pidió que vaya a ver a un especialista para trabajar en sus impulsivas reacciones. “Yo de verdad hasta el último me cerré, estaba en negación, pero ya luego por cosas del destino, me crucé con la persona adecuada”, acotó.

Mario Irivarren reveló que se trata de su gran amigo Christopher Gianotti, a quien hace unos días dio una divertida entrevista. “ Me ha ayudado, me ha guiado en este proceso, me ha recomendado a la persona adecuada, es un gran amigo con el que converso mucho, me ayuda de ver las cosas de otra manera, me ayuda a ordenar mis ideas ”, dijo el empresario.

En ese sentido, aseguró que está siguiendo todo este proceso de sanación que es muy ‘complicado’. “Implica hablarte muy duro a ti mismo... no he venido aquí a pelear, sino a intentar calmar las cosas”, expresó muy abatido por el tema.

Finalmente indicó que no pretende minimizar sus actos con Vania Bludau ni justificarse, pero aclaró que no se considera una ‘mala persona’ ni un ‘tipo agresivo’.

VANIA LE MANDA MENSAJE A MARIO IRIVARREN

Vania Bludau no se quedó callada ante los descargos de Mario Irivarren este jueves para Amor y Fuego. La modelo se comunicó con la producción del programa de espectáculos de Willax y le envió un mensaje a su expareja, en medio de la polémica por sus denuncias de maltrato.

“El fin de esto es solo que admita lo que hizo sin minimizar, yo solo deseo que mejore por él, que mejore para que tenga una mejor relación a futuro, yo ya hice bastante, ya le dije que no lo odio, no puedo ni hablar, no me sale ni la voz, no puedo escribir ahora”, expresó a través de un mensaje de WhatsApp.

Además, aseguró que en esos momentos muchas personas intentaban comunicarse con ella, por lo que decidirá alejarse por un momento del mundo. “Mi teléfono está que revienta, voy a apagarlo, creo que seguirá todo como mantequilla ”, dijo dando a entender que Mario Irivarren no había sido completamente sincero con la situación.

El empresario de Gamarra aseguró que nunca quiso minimizar sus actos, pero tampoco se sentará en un set de televisión a decir que es un monstruo. “No lo soy”, acotó de manera enérgica.

