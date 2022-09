Mario Irivarren fue captado besando a una joven en una discoteca; meses después de su separación de Vania Bludau. Luego de algunas horas de difundidas las imágenes, se conoció quien es la misteriosa chica que acompañó al chico reality.

Amor y Fuego reveló que se trata de una joven brasileña de nombre ‘Leli’, quien se dedica a la gestión financiera, tendría su propia marca de ropa y gustaría tocar la flauta.

Pese a la difusión de las imágenes, no está confirmado que Mario y la brasileña sean pareja. Lo único que se sabe es que ambos se siguen en Instagram.

Revelan quién es la joven que se besó con Mario Irivarren.

Recordemos que Mario Irivarren terminó su relación con Vania Bludau, hace varios meses en medio de especulaciones de violencia. Incluso calavera’ dejó entre analizaba demandar a su expareja porque lo habría acusado de ‘agresor’.

EL FINAL DE LA RELACIÓN ENTRE MARIO IRIVARREN Y VANIA BLUDAU

En abril del año pasado, Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al anunciar, mediante un comunicado, su separación definitiva de Mario Irivarren.

“Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión, porque no fue de mutuo acuerdo”, escribió la morena sobre su separación de Mario Irivarren.

