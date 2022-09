¡Sin pelos en la lengua! Mario Irivarren no pudo más con su enojo hacia Facundo Gonzáles durante una de las competencias de ‘Esto es guerra’, emitido este jueves 15 de setiembre.

El chico reality se mostró molesto con su compañero, al que tildó de “cobarde”, después de que cometiera falta en uno de los juegos, lo que provocó que le quiten un punto a los ‘Guerreros’.

“ No puedo más, sabiendo todos que no tengo ni oxígeno, para que por la culpa de este... No puedo decirlo, pero yo pierda el punto”.

“Encima, el cobarde se va del estudio y no da la cara. Me duele todo y estoy cansado y Facundo cree que esto es un chiste y una broma. (...) Así no es Facundo, ¡déjate de tonterías y madura! ”, expresó Irrivarren.

Esta no es la primera vez que ambos tienen una fuerte discusión. En agosto de este año, Mario Irivarren tildó de “burro” a Facundo González.

Tres integrantes de ‘Esto es guerra’ se lesionaron en nuevo juego

En la edición de este martes, 13 de setiembre, Rafael Cardozo se vio obligado a abandonar la competencia luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

El integrante de los ‘Combatientes’ se enfrentaba a Facundo González cuando una de las rejas cayó sobre su nuca. Esto provoco que el brasileño se retire del circuito extremo debido al fuerte dolor.

Segundos después, Gino Assereto también tuvo un accidente en el pie y recibió atención inmediata de los paramédicos, sin embargo, no se especificó cómo sufrió esta lesión, ya que las cámaras no lo enfocaron cuando esto sucedió.

