Mario Irivarren está en medio de la polémica luego que Vania Bludau hiciera público que dio por terminada su relación. El exintegrante de “Esto es Guerra” se presentó este martes en el set de “En boca de todos” y se refirió al tema escuetamente

“Básicamente vengo a hablar de la nota y presentar la nota, tenía un compromiso con ustedes. No vengo a hablar de un tema personal, simplemente tenía que cumplir con ustedes”, dijo el modelo al aparecer frente a cámaras.

Tula Rodríguez le pidió al Irivarren que confirme si su romance con Bludau llegó a su fin. “Independiente que somos amigos, es inevitable no preguntarte. Vania dio un comunicado diciendo que terminaron. ¿Tú lo corroboras?”, sostuvo la conductora de “En boca de todos”.

Mario confirmó la noticia, y notoriamente incómodo aclaró que no daría detalles al respecto: “Bueno eso está más que claro. Lo único que hay que anunciar en el caso de dos personas públicas que tienen una relación es que ya terminó, los detalles y por menores son personales, no tiene por qué ser de conocimiento público, básicamente es eso. Yo he venido aquí porque ya tenía un compromiso con ustedes”

“Respetamos que no quieras ahondar en el tema”, se justificó Maju Mantilla. Sin embargo, Irivarren volvió a señalar que no había necesidad de dar más detalles. “Es que realmente no hay necesidad (…)Como les digo los detalles y por menores son de índole privado, ya lo que tiene que saber ya lo saben, lo que tenía que decir ya se dijo”, explicó.

