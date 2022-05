Mario Irivarren se presentó este jueves en Amor y Fuego y rompió su silencio luego que Vania Bludau asegurara que fue víctima de maltrato por parte del exchico reality. En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el empresario admitió que tiene problemas de ira y autocontrol.

Asimismo, el programa pasó unas imágenes antes de la entrevista, donde Mario se quiebra al ser consultado por la reportera. “Creo que te estás quebrando porque creo que has callado mucho, siento que callas, que siempre te pones una coraza... ¿qué es lo que más te duele? ¿esas lágrimas son de impotencia, de dolor?”, le preguntó la periodista.

“A esto no quería llegar” , dijo Mario Irivarren entre lágrimas antes de pararse y retirarse del lugar.

Mario Irivarren explotó en llanto luego de haber sido acusado de maltratos por su ex Vania Bludau. Empresario reconoció que tiene problemas de ira y que va a terapia.

MARIO IRIVARREN: SOY VIOLENTO

Mario Irivarren rompió su silencio luego que Vania Bludau asegurara que fue violento y tosco con ella. El exchico reality decidió pronunciarse luego que Magaly Medina revelara que cogió a su expareja del cuello en una discoteca.

Según su versión en Amor y Fuego, Vania sí terminó con él por sus formas. Contó que cuando pelearon en una discoteca en el sur y su ex fue vista caminando sola en la calle durante la madrugada, habían discutido porque él no le prestaba la atención suficiente.

Asimismo, reveló que un siguiente fin de semana pelearon otra vez y allí se fue a las manos. “Se quiso ir y yo voy por detrás y le tomo el brazo con cierta fuerza y no la dejo ir de la discoteca, ella estaba claramente molesta, no la dejé irse, logré que se calme y nos fuimos los dos de la discoteca” , acotó. “Yo creo que ella puede interpretar eso como maltrato”, agregó.

“Ella bajó al primer piso, se puso a escuchar a Daniela Darcourt, yo la abracé por detrás y le decía que se calme, ella me decía ‘déjame’”, explicó Mario Irivarren.

Mario Irivarren reconoció que tiene problemas de ira y de autocontrol y que está yendo a terapia por ello. “Yo cuando me molesto, cuando traspaso esa barrera del autocontrol, grito, me pongo colérico, algo está mal, por eso es que ahora voy a terapia” , indicó.

Asimismo, reveló que en otra oportunidad cogió a Vania Bludau fuerte del cuello, para que no se vaya de una discoteca. “Yo he ido por atrás y le he apretado la nuca y luego he soltado”, explicó.

“No le voy a echar la culpa al alcohol, nunca le he pegado a Vania, nunca le he metido una cachetada, un puñete, una patada. Las formas han sido toscas”, admitió.

