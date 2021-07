Mario Irivarren se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos. El integrante de “Esto es guerra” compartió un video en su cuenta de Instagram para contar su experiencia e incentivar la vacunación.

A través de un mensaje público, el chico reality señaló que tomó la decisión de vacunarse fuera del país por insistencia de su pareja, la modelo Vania Bludau.

“Y llegó el día de la vacuna. Para ser sincero, yo quería esperar a que me vacunaran en Perú, ya que faltaba (ya estoy tío) pero Vania (Bludadu) insistió en que aproveche de una vez y me consiguió la cita. Sé que hay mucha gente que está a la espera de recibir su vacuna, pero también hay mucha gente que no se quiere vacunar, pero debemos entender que esta pandemia solo terminará cuando la gran mayoría esté vacunada”, dijo Irivarren en su red social.

Mario también se dirigió a sus seguidores para animarlos a que se vacunen: “No tengas miedo, las vacunas no son malas, no vienen con un chip, ni son parte de un plan mundial para dominarnos, las vacunas salvan vidas y así lo comprueban todos los indicadores de mortalidad en el mundo”.

Finalmente, Mario Irivarren confesó que no tuvo fiebre o dolor de cabeza al recibir su dosis. “Sobre los síntomas, yo no tuve ninguno, pero es probable que te sientas mal al día siguiente de recibir la inyección (fiebre, náuseas, dolor de cabeza, malestar general, entre otros) eso realmente depende de cada organismo, pero es normal y con un poco de descanso y alguna medicina se te pasa”, concluyó.

