Mario Irivarren no tendría problema en volver con Ivana Yturbe, pero Reinaldo Dos Santos le da esta mala noticia | VIDEO

Mario Irivarren sigue en modo condicional y hoy no dudó en abrir un poco su corazón y reconocer que no tendría ningún problema en volver con Ivana Yturbe , su expareja, pero Reinaldo Dos Santos le dio un consejo que podría hacer cambiar de opinión al integrante de 'Esto es Guerra'.



En 'En boca de todos', Mario Irivarren manifestó que él vive el día a día y que actualmente hay una buena relación con Ivana Yturbe, por lo que no le cierra las puertas a una reconciliación con la modelo, con quien terminó su relación amorosa el pasado mes de diciembre para vivir su amor de verano con Jefferson Farfán.



"Lo que quiero aclarar es que si yo quisiera, no me importaría lo que piensen los demás o lo que piense toda la gente. Hago lo que quiero", resaltó Mario Irivarren.

Sin embargo, Reinaldo Dos Santos intervino y le aconsejó a Mario Irivarren no insistir en su plan de 'reconquista' porque no le traería nada nuevo. "Ahí no hay nada. Ese pozo se secó. Sé que dentro de ti aún hay nostalgia, recuerdos, buenos momentos, pero seguir por ese camino no te va a llevar a nada".



"Tú te vas a casa con otra persona, de echo es una rubia, vas a tener tres hijos. Vas a ser un empresario exitoso y cuidado con lo que te vaya a pasar de aquí a dos años", sorprendió Reinaldo a Mario Irivarren, quien quedó atónito.



Asimismo, le manifestó que este año deberá tomar una decisión difícil que le cambiará la vida

NO ES SU AUTO



Por otro lado, Mario Irivarren aclaró que el auto que maneja Ivana Yturbe no es de su propiedad , tal como se ha estado especulando en los últimos días en el programa de Magaly Medina. "El único vehículo que tengo, y pueden entrar a registros públicos a verificar, es mi carrito plomo. No tengo otro carro. Ese audi no es mío", agregó.



Sin embargo, dijo que no tendría problemas si tiene dos autos, prestarle uno a Ivana Yturbe para que se traslade. "Encantado se lo prestaría, pero solo tengo uno".