La noche del último lunes, Mario Irivarren se animó a contar en “Esto es Guerra” cómo vive su experiencia amorosa con Vania Bludau, tras reencontrarse con ella en Panamá y contó que durante su travesía, se presentó la oportunidad de pedirle que sea su enamorada de manera formal.

“La conozco a Vania hace ocho años. Siempre me pareció guapa, una persona encantadora. Yo me guío mucho de lo que transmite una persona, y ella tiene una buena vibra, te alegra con tan solo verla”, confesó el ‘combatiente’.

Irivarren también aseguró que se proyecta a futuro con la bella modelo y mencionó además, que, a sus 30 años, no buscaba una aventura sino alguien con quien compartir la vida. “Cuando uno comienza una relación, no lo hace con la idea de terminarla. No busco una aventura, ni una relación de adolescente”, dijo.

“Yo quiero alguien con quien compartir la vida, experiencia, vivencias, que sea mi pareja, mi amiga, mi cómplice, mi todo”, argumentó Mario y dijo que le gustaría que Vania pudiera ingresar a “Esto es Guerra” para tenerla cerca; sin embargo, aclaró que ella no tenía intenciones de integrar algún reality de competencia.

FIN DE SEMANA DE ENSUEÑO

Cabe recordar, que Mario Irivarren y Vania Bludau pasaron el último fin de semana en un exclusivo resort en Panamá. Tras despedirse, el también modelo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su pareja y le dedicó un romántico mensaje en el que le agradece por los momentos que compartieron en este lugar.

“Le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas, y pasaste tú! Gracias por este fin de semana a tu lado, sabía que la íbamos a pasar increíble, pero no me imaginé que iba a ser tan perfecto!”, escribió, a lo que Vania Bludau respondió: “El mejor fin de semana ever!!! Y se vienen muchísimos más momentos increíbles a tu lado (tuvimos que esperar más de 8 años para esto, pero valió la felicidad! )”.

