Mario Irivarren y Vania Bludau son pura miel en redes sociales ahora que han confirmado su relación amorosa. Pese a que no están juntos físicamente, ambos demuestran que su relación es solida y buscan que sea para toda la vida. ¿Siempre se llevaron bien? Pues un video del archivo del desaparecido reality Combate, donde ambos participaron en el 2013, demuestra lo contrario.

En aquella temporada, eran constantes los enfrentamientos entre Vania Bludau y Mario irivarren. “Si te la quieres agarrar conmigo, chévere”, le dijo la modelo que acusaba al combatiente de molestarla durante las competencias.

"Combate": Mario Irivarren recibió romántica sorpresa

“Viene me falta el respeto Me dijo ‘necesitas una mujer’ y es algo que no viene al caso”, comentó por su parte Mario Irivarren en una prueba en la que ambos se enfrentaron.

Al respecto, Vania Bludau no se quedó callada y, fiel a su estilo, le recomendó que ‘se busque una mujer’ para que cambie se carácter pues, en ese entonces, era muy explosivo.

Vania Bludau no regresará a Combate

“Los niños son caprichosos, engreídos, berrinchudos, pleitistas. Esas cuatro características las tiene Vania”, respondió Mario Irivarren, criticando duramente la actitud de Vania Bludau.

Años después, ambos dejaron en el olvido sus problemas y formaron una amistad que ahora se ve ‘fortalecida’ en una relación amorosa que presumen en sus redes sociales.