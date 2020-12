Doña Marcela , la mamá de Mario Irivarren se pronunció sobre la relación de su hijo con la exchica reality Vania Bludau, durante un enlace en vivo y en directo para el conocido programa En Boca de Todos de América TV.

“Es una chica muy linda no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente; pero por lo que la he visto en televisión, sé que es una buena chica, emprendedora y trabajadora”, manifestó la mamá del combatiente.

Al ser consultada por el conocido periodista Ricardo Rondón si Vania es la pareja ideal para su hijo, Marcela afirmó que ‘eso se verá con el tiempo’.

Recordemos que hace unos días, el propio Irivarren afirmó que se sentía afortunado y contento por empezar ‘algo’ con la bella modelo.

MARIO IRIVARREN INAUGURÓ RESTAURANTE EN GAMARRA

En el mencionado enlace en directo, Mario Irivarren anunció la inauguración de su nuevo restaurante de comida saludable en el conglomerado comercial de Gamarra.

TROME | Mama De Mario Irivarren opina sobre Vania Bludau (En Boca de todos)

TAMBIÉN LEE:

Rodrigo González se indigna con Leonard León por decir que ‘lo sembraron’: “Hay incautas que le creen”

Congreso dio el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Violeta Bermúdez con 111 votos a favor

Rímac: Sujeto masacra a madre de familia y la deja desfigurada