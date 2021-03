SE TOMA SU TIEMPO. Mario Irivarren fue consultado por una reportera de Amor y Fuego sobre su relación con Vania Bludau. El modelo indicó que la influencer viajó a Miami para tramitar unos documentos, pero que se encuentra muy enamorado de ella.

Vania y Mario regresaron de su viaje a Estados Unidos a finales de enero, la influencer se quedó en casa del modelo hasta hace unos días cuando viajó a Miami, donde tiene que solucionar unos problemas con su documentación.

“Estamos viviendo el día a día, ahorita no convivimos oficialmente, otra cosa es que tengamos un hogar, un departamento y que lo amoblemos, que sea de los dos”, menciona Mario Irivarren sobre su relación con Vania Bludau.

La reportera también le preguntó sobre sus planes de matrimonio con la influencer. Al respecto, Mario Irivarren precisa que aún no ha pensado en comprometerse con Vania Bludau y que aún es bastante joven. “Hay gente que dice que a los 30 se le pasa el tren, no lo tengo claro”, agrega.

DESEA QUE TODO LE VAYA BIEN A IVANA

Mario Irivarren se pronunció por primera vez sobre la boda de Ivana Yturbe y el futbolista Beto Da Silva, quienes se dieron en sí en Trujillo en una ceremonia privada con amigos y familiares en febrero de este año.

El tema salió cuando una reportera de Amor y Fuego le consultó sobre sus post con Vania Bludau, que mostraban todo su amor en la misma época del compromiso de la ‘princesa inca’. “No tiene nada que ver una cosa con la otra. A Ivana los mejores deseos siempre”, dijo el ex chico reality.

A mí me da gusto, ella quería casarse, ser mamá joven. Ojala que pueda tener su hijo pronto y ojalá que le vaya súper bien. Los mejores deseos”, repitió Mario Irivarren antes de perder la paciencia con la periodista, quien le preguntó si conoce a Beto Da Silva.

“No vale la pena hablar de una ex relación, pregúntame de aquí en adelante”, dijo impaciente.

Mario Irivarren habla de planes de boda con Vania Bludau-TROME

MARIO Y VANIA SE DISCULPAN TRAS INCIDENTE CON LA POLICÍA

El cinco de marzo, Vania Bludau se presentó en el programa En Boca de Todos para hablar sobre la polémica intervención policial que protagonizó en la playa y la avalancha de críticas que recibió por haber ‘cambiado’ a su actual pareja Mario Irivarren.

Jazmín Pinedo le consultó a la modelo cómo se sentía tras ser duramente atacada por la actitud de Mario y ella se mostró bastante afectada. “No quiero pegarla de llorona pero los que me conocen saben que yo soy como un cristal cuando se meten conmigo y sí, me ha dolido muchísimo que me acusen de algo que obviamente no es verdad”, indicó.

Asimismo, aseguró que Mario Irivarren está ‘súper grande como para que alguien lo guíe para hacer este tipo de cosas’. “Él y yo somos felicidad completa desde que estamos juntos pero desde que eso pasó, no digo que la relación se ha ido abajo, sino que se ha puesto tensa”, reveló Vania Bludau.

VIDEOS RELACIONADOS

TROME - Vania Bludau tras críticas por cambiar a Mario Irivarren: “Nuestra relación se ha puesto tensa”

TE PUEDE INTERESAR

JB alista la parodia del incidente de Daniel Salaverry con venezolano

Michelle Soifer quedó atrapada en una silla en ‘El Reventonazo de la Chola’

Macarena Vélez aclara a la mamá de Aleska Zambrano: “Jamás he sido la amante”

Cachay es captado en show en circo en Chiclayo sin mascarilla y con decenas de personas

Ángelo Fukuy quiere dejar atrás los dimes y diretes con Christian Domínguez