¿PROBLEMAS? Mario Irivarren y Vania Bludau continúan en amores tras varios meses de relación, sin embargo, el programa ‘Amor y Fuego’ emitió un reportaje donde la modelo se retiraba sola y a altas horas de la madrugada de una discoteca en el sur. ¿Qué pasó?

Según imágenes compartidas por Rodrigo González, la exchica reality Vania caminaba sola por las calles de Punta Hermosa a las 3:00 a. m. sin compañía, pues su pareja se habría quedado en la discoteca donde estaban.

El último sábado 29 de enero, Vania y Mario llegaron a Punta Hermosa acompañados de Fabianne Hayashida, Diego Rodríguez, Nicola Porcella, Alexandra Balarezo. Las cámaras de Willax los captó juergueándose.

Mario Irivarren y Vania Bludau llegan juntos a disco, pero ella termina yéndose sola a las 3:00 a.m.

Tras las imágenes de Vania retirándose sola del lugar, ella se pronunció y le envió un mensaje a ‘peluchín’. “Ahhh, Rodri, omg, acabo de ver que me grabaron retirándome de la fiesta de ayer. Me tenía que ir a ver a mi hermana, estoy de niñera pues. No me inventen temas con mi amor”, dijo.

MARIO Y VANIA ENAMORADOS EN ROMA

Tras despedir su 2021 en Colán, Piura, junto a varios integrantes del reality “Esto es guerra”, los modelos Vania Bludau y Mario Irivarren viajaron a Europa como parte de unas merecidas vacaciones.

Los influencers vienen recurriendo las redes sociales para compartir fotos y videos que evidencian su nueva aventura juntos y fuera del Perú.