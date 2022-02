Mario Irivarren y Vania Bludau fueron la pareja, después de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, que más ovación recibió en la alfombra rosada del avant premiere de ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, y comentaron que ambos ponen de su parte para seguir construyendo su relación, pero descartan hacerse algún tatuaje que simbolice lo que tienen.

El público los quiere...

(M) Sí, la verdad que la gente estuvo muy linda y cariñosa.

Se les ve bien como pareja.

(V) Gracias y eso que no daban un sol por nosotros.

¿Quién decía eso?

(V) Reinaldo Dos Santos y siempre lo voy a decir, porque máximo nos daba tres meses juntos.

Pero una relación se construye cuando los involucrados deciden amar a la otra persona.

(M) Exacto y los dos ponemos nuestra cuota para seguir adelante.

¿Y quién tiene más paciencia en la relación?

(V) Depende, creo que los dos.

(M) De acuerdo a la ocasión.

(V) Sí porque ambos tenemos nuestro carácter.

Veo sus tatuajes, ¿se han hecho alguno que simbolice su relación?

(V) No, para nada... He visto que hasta el nombre se ponen, pero no va.

(M) No comparto que te tatúes el nombre de tu pareja, tatúate el nombre de tu mamá, hija, pero de tu pareja, esposa o la fecha del noviazgo, no. Creo que para ambos no es la mejor manera de demostrar el amor por otra persona.

IVANNA, PERDÓN VANIA

La noche del pasado 2 de febrero se realizó el avant premiere de la comedia nacional “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, a la que asistieron diversos personajes conocidos del mundo del entretenimiento y la farándula local, entre ellos, Mario Irivarren y Vania Bludau, quienes vivieron un peculiar momento cuando confundieron a la modelo.

Todo ocurrió durante la alfombra rosa de la película, cuando un reportero abordó a Mario Irivarren y Vania Bludau; sin embargo, al momento de llamarlos por su nombre, confundió a la modelo y la llamó “Ivana”. La reacción de la pareja no se hizo esperar.

Tras darse cuenta de su error, el reportero pidió perdón en reiteradas oportunidades, pero Vania lo agarró del cuello con sus dos brazos y le dijo algo al oído. Por su parte, Mario Irivarren alzó la rodilla. Claro está, que el hecho no pasó a mayores y la pareja declaró al medio sin mayores problemas.

El incidente quedó registrado en un video compartido por las redes sociales de Instarándula, donde se puede oír la confusión en el nombre y ver cómo reaccionó Vania al ser confundida por el nombre de la expareja de Mario Irivarren.

Cabe señalar que al avant premiere llegaron otros compañeros de Yidda Eslava y Julián Zucchi, tales como Melissa Paredes, Georgette Cárdenas Fiorella Rodríguez, Merly Morello, Saskia Bernaola, Patricia Portocarrero, Santiago Suárez entre otros.