Mario Irrivarren revela que fue estafado con operación de nariz: “Me hicieron una barbaridad”

¡ASU! Mario Irrivarren se presentó en ‘Amor y Fuego’ y contó que tiene tres operaciones en la nariz porque en su primera operación fue ‘estadado’, ya le realizaron un mal procedimiento y no quedó contento con los resultados.

“Yo entré a la televisión con tres operaciones. Lo que pasa es que yo tenía una nariz fea aguileña y ancha, yo me la operé cuando era joven 18 años. Pero, me la operaron mal, el doctor me hizo un mal trabajo, me limó solo un lado, no me limó el otro”, detalló.

Mario Irrivarren sobre rinoplastia: “Me hicieron una barbaridad”

El choco reality explicó que se operó en una clínica recomendada, y tras su reclamo tuvo que entrar otra vez al quirófano, pero no hubo cambios.

“Lo peor que no fue cualquier carnicero, fue una clínica recomendada, en Camacho. Me hicieron una barbaridad, le reclamé al doctor, me volvió a operar y como entré al quirófano salí (no me hicieron nada)”, manifestó.

Finalmente, Mario Irrivarren indicó que logró que le devolvieran el dinero. “A la tercera operación tuve la bendición de cruzarme con el doctor Antezana, quien hasta hoy es mi amigo”, añadió.

