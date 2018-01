Mario Testino es acusado de acoso sexual por numerosos modelos y asistentes [FOTOS]

Las acusaciones de acoso sexual alcanzaron al famoso fotógrafo peruano, Mario Testino . De acuerdo a un extenso informe presentado por el ' New York Times ', Testino habría acosado sexualmente a varios modelos y asistentes fotográficos que trabajaron para él.

Según lo revelado por los modelos, los niveles de acoso utilizados por Mario Testino variaban. Los más 'suaves' implican coqueteos y comentarios fuera del lugar. Algunos modelos aseguraron sentirse incómodos en las sesiones fotográficas que realizaban con el peruano, debido a las miradas y coqueteos que les lanzaba.

Las denuncias siguen escalando. Un modelo acusó a Mario Testino de realizarle tocamientos indebidos. Según su testimonio, el peruano habría "metido su mano dentro de sus pantalones". Esta actitud no sería nada nueva. Otros trabajadores de Testino también dieron fe de las declaraciones del modelo.

Thomas Hargreave, productor fotográfico que trabajó muchos años con Mario Testino, contó que habría sido testigo de situaciones similares en varias ocasiones. "Lo vi con sus manos en los pantalones de la gente al menos 10 veces. Mario se comportaba usualmente como si esto fuera una gran broma. Pero no era divertido. Todos los chicos puestos en estas situaciones no sabían cómo reaccionar. Me miraban como diciendo: '¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer?' era terrible", aseguró el productor.

Hugo Tillman, fotógrafo que trabajó como asistente de Mario Testino, también denunció haber sido acosado sexualmente durante sus años de trabajo. Según la supuesta víctima, el peruano se habría presentado como un mentor y hasta habría almorzado con su mamá para prometerle que lo ayudaría a triunfar en el mundo de la fotografía.

"Realmente me caía bien. Yo lo admiraba", contó Hugo Tillman a 'The New York Times'. "Era como un paraíso de la moda. Pero constantemente me sentía incómodo en las sesiones. Me pedían que le diera masajes a Mario, frente a modelos, otros asistentes y editores de moda", contó el exasistente, revelando que estas actitudes eran normalizadas por casi todos en la industria.

La escena más fuerte contada por Tillman asegura que Mario Testino lo acorraló una noche, en la calle, e intentó besarlo. Unas semanas después, en un viaje de negocios, Testino le habría pedido que le prepare un cigarrillo de marihuana, lo habría tumbado contra la cama y se habría lanzado sobre él. Según el testimonio, el hermano del peruano entró a la habitación y lo retiró del lugar.

Sin embargo, estas no son las únicas denuncias hacia Mario Testino. Ryan Locke, un modelo que trabajó con el fotógrafo, asegura haber sido víctima de acoso. Según su testimonio, durante una sesión fotográfica, Mario Testino obligó a todo el equipo a retirarse, cerró la puerta de la habitación con seguro y lo tocó inapropiadamente.

"Cerró la puerta y le puso seguro. Después subió a la cama, se trepó encima mío y dijo: 'Yo soy la chica, tú eres el chico'. Yo lo empujé y le dije que se alejara. Le tiré la toalla, me puse la ropa y salí de la habitación", aseguró Locke para 'The New York Times'.



La defensa legal y los representantes de Mario Testino han negado todas las acusaciones. Sobre Hugo Tillman, aseguraron que sus 'problemas mentales' estarían influyendo en su denuncia, pues tiempo atrás habló muy bien sobre el peruano. Además, consideró que el productor que avaló las denuncias sería un empleado disconforme y que los modelos habían realizado desnudos con otros fotógrafos, por lo que sus declaraciones no serían confiables.

