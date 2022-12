Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler pusieron fin a su relación después de 8 largos años. La responsable de dar a conocer esta ruptura fue la propia socialité, quien declaró para la revista “¡Hola!”, edición España.

En declaraciones para el mencionado medio de comunicación, la celebridad española indicó que su historia de amor llegó a su fin por los celos infundados del escritor peruano.

Ante esta situación, la periodista Pilar Vidal del canal Telecinco reveló que ella se comunicó con Patricia Llosa, exesposa del ganador del Premio Nobel, para que brinde sus primeras declaraciones por la comentada ruptura.

Al ser consultada por la separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, la exesposa del escritor indicó que se encuentra de vacaciones por fiestas de fin de año.

“Hemos llamado a Patricia Llosa y ha cogido el teléfono muy cariñosa”, comentó Pilar Vidal. La periodista indicó que su entrevistada le dijo: “Estoy feliz en República Dominicana, tomando en sol. Hace un tiempo estupendo”.

Vidal explicó que Patricia Llosa “no va a decir absolutamente nada (sobre la ruptura), porque ella ha pasado lo mismo” .

Finalmente, Patricia Llosa le contó a Vidal que Mario Vargas Llosa le comunicó a sus hijos sobre el fin a su relación “hace dos fines de semana”.

¿Por qué terminaron MVLL e Isabel Preysler?

Según la revista “¡Hola!”, los últimos meses de relación de la pareja ya eran complicados, esto desde setiembre, debido a sus diferentes trabajos.

Además, relatan que a mediados de diciembre se produjo una “pelea” entre ellos a raíz de “una escena de celos infundados” que provocaron que Mario Vargas Llosa abandone la casa que compartía con Isabel Preysler.

El escritor peruano se instaló en un departamento situado cerca de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid.

Esta no es la primera pelea y alejamiento de la pareja; sin embargo, luego que MVLL no regresó a la casa que compartía con Isabel Preysler, ella terminó por decidir que no debería seguir apostando por la relación.

