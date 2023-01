Mario Vargas Llosa ha saltado a las planas de los diarios tras su ruptura con Isabel Preysler luego de 8 años de noviazgo. A días de revelarse el estado de su vínculo, se dio a conocer que el Nobel de Literatura había tenido un reencuentro con su exesposa Patricia Llosa en Lima durante el último trimestre del 2022.

¿Cómo se produjo el reencuentro de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa?

Álvaro Vargas Llosa dio a conocer a través de Twitter que sus padres se vieron las caras en Lima mientras revisaban su biblioteca personal en Lima, en una de las visitas que hacía el Nobel a nuestro país.

La reunión se dio en setiembre del 2022 y ambos lucen amenos y cordiales pese a el tortuoso e intempestivo final de su matrimonio, en una relación que se extendió por 50 años y que concluyó el 2015.

Mario Vargas Llosa en familia con sus hijos y exesposa

En declaración a medios españoles, Vargas Llosa señaló recientemente que no tenía contemplado retornar con Patricia Llosa, como rumoreaban diferentes tabloides hispanos. “No voy a declarar nada. Me encuentro bien”, aseguró raudamente a Europa Press.

¿Por qué se separaron Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler?

A finales del 2022, Isabel Preysler confirmó que tanto ella como Vargas Llosa habían decidido dar por concluida su relación, sin posibilidad de retomarla. “Hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, dijo al medio ¡Hola!. Inclusive, ella le dejó escrita una carta expresándole su deseo de que retire sus cosas de la vivienda que compartían.

Medios españoles aseguran que los motivos se deben a que Preysler se decanta por el mundo del espectáculo, mientras que el escritor tiende por acercarse a la cultura. Además, no existían planes concretos en común para casarse, lo cual motivó a que ambos decidiesen en conjunto finalizar su noviazgo.

