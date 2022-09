Marisa Minetti volvió al Perú para quedarse y en Argentina dejó a su familia y una historia de amor que no funcionó, pero que no ha ensombrecido la oportunidad que pueda darse cuando este sentimiento renazca nuevamente en su corazón. Dentro de poco va a cumplir 50 años y, aunque está ‘regia’, descarta incursionar en el ‘Onlyfans’.

Marisa, ¿cómo así decides volver y radicar en el Perú?

En realidad, ha sido el tema laboral. Argentina está pasando también por un momento muy complicado y luego de la cuarentena todo se paralizó y, bueno, yo he vivido acá 25 años. Siento que acá puedo seguir adelante con mi vida actoral y empresarial. Además, siempre digo que el Perú me jala.

¿Has dejado algún amor en Argentina?

Bueno, te voy a contar algo. Estoy pasando por un divorcio muy duro. No puedo dar más declaraciones porque estoy en un proceso judicial y hablar lo entorpecería. Eso ha sido también motivo de esta situación.

Nos pasa a todos, en su momento tuvimos una bonita relación, luego no y después volvemos a comenzar...

Exactamente. Creo, particularmente, que esta etapa de mi vida más que un comenzar es un seguir adelante. Esta vez con herramientas que he conseguido y podido desarrollar en todos estos años. Sé que no va a ser fácil, pero vengo a la otra parte de mi corazón que es Perú y eso me impulsa mucho, me da mucha fe. Yo creo que va a ser una etapa muy positiva, independiente al aprendizaje que esto implica.

En el medio artístico se han dado muchas separaciones, parece que no hay fórmula para que una relación funcione...

No hay fórmula, es duro decirlo. Creo que en la pandemia todo se exacerbó. Fue como una pausa importante para todos a nivel emocional, porque nos preguntábamos ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Familias que se han roto, muchos se han unido. Ha pasado de todo, hay tantas historias.

Lo vivido nos marcó mucho, pero también nos hizo resilientes.

Exactamente. Tenemos que sacarle lo positivo a todo esto, preguntar ¿qué nos quiere dar el universo? Y yo he aprendido también, bajo mi actual circunstancia, que lo más importante en la vida es vivir el aquí y el ahora, el día a día. Eso lo aprendí y lo sentí mucho en la pandemia.

Marisa, y ahora que está muy de moda que actrices, personajes de la farándula hayan incursionado en esta plataforma de Onlyfans, ¿esto ha pasado por tu mente?

Me lo han propuesto, pero la verdad que no me llama la atención. No me veo en Onlyfans, creo que no lo necesito. El año pasado me lo propusieron o fue este año, y no sabía de lo que me estaban hablando. Investigué, dije vamos a entrar a ver qué es esto. Bueno, allí hay de todo.

Además, en este mundo hay gustos y colores para todos.

Por supuesto y es totalmente válido.

¿Qué edad tienes?

Adivina adivinador... Dentro de poco voy a cumplir 50.

Son como los nuevos 30. Mira a Olenka Zimmermann, a Carla Barzotti, tienen 52 una y 51 la otra, están regias, bellas...

Están más lindas y bonitas ahora. Olenka es de mi generación. Antes una mujer de 50 años era una mujer mayor. Ahora hay mujeres de 60 años que están impecables.

Claro, Magaly (Medina) el próximo año cumple 60, igual que Gisela.

Magaly está espectacular. Gisela igual. Hoy en el tema de la edad todo es muy relativo. Creo que nuestra experiencia, nuestra historia es parte de nuestra edad. Rico es eso, llegar con todo ese bagaje y aprendizaje de la vida.

Ahora las mujeres de 50 dicen: Bienvenido el ‘colágeno’. Se acabó ese mito de que solo los hombres pueden estar con alguien menor.

Así es, he visto a muchas de nuestra edad con jóvenes.

Marisa Minetti. Foto: Allengino Quintana

Y la pasan bien...

Todo ha cambiado, son otros tiempos.

Otros tiempos que se aprovechan para ser feliz...

Sobre todo eso y esa es mi consigna en este 2022, buscar esa felicidad. Para mí este ha sido un año muy difícil, duro, pero bueno, esto es parte de la vida y aprendizaje, y no hay que descartarlo.

¿Tampoco vas a descartar un colágeno de 20 años, 30 años?

Ah no, tampoco. Te voy a tomar la palabra, ja, ja, ja.

Lo que venga y sea para nuestra felicidad y sume, bienvenido sea.

Exacto, y que traiga amor.

¿Qué opinión tienes de los programas de farándula?

Los veo, estoy interiorizando. Lo primero que vi fue el tema político y con respecto a los programas de farándula veo todo es mucho más abierto, ha cambiado el lenguaje, la temática, las formas. Ojo que esto está pasando también en Buenos Aires. También está el tema de las redes sociales que hoy hacen que todo se viralice y ya es noticia. Eso antes no existía, es otro lenguaje, otra forma de comunicarse.

Vas a participar en una obra, ¿cuándo la estrenan?

El 6 de octubre, en el Teatro de Lucía. Estamos muy contentos porque es una obra, aparte de tener un elenco de primera, me reencuentro con Ismael La Rosa después de 25 años porque la última vez que actuamos juntos hacíamos de hermanos en ‘La rica Vicky’. Ahora nos toca actuar de marido y exmujer, y es muy lindo volver a trabajar con él, con nuevos talentos como Brandon Gallesi, que es un genio, es increíble, muy simpático, muy talentoso; con Fiorella Luna, dirigida por un joven director, con una mirada impecable, Rodrigo Falla. Es una obra en la que vamos a hablar sobre la salud mental, algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito.

