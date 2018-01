Marisel Linares anunció su partida de ATV+ Noticias, medio que la acogió por 3 años [VIDEO y FOTOS]

Los hinchas de la periodista Marisel Linares están muy tristes. ¿El motivo? Pues, la 'Chinita' anunció en su cuenta de Twitter que ya no va más en ATV+ Noticias, medio que la acogió por tres años y en el que se desempeñó como conductora de noticiero.



"Después de 3 años de aprendizaje y maravillosas experiencias, se cierra una etapa en ATV. Siempre agradecida, me llevo los mejores recuerdos", fue lo que escribió Marisel Linares en Twitter.



Los usuarios que siguen a la guapa 'Chinita' no tardaron en manifestar su reacción. Entre los tuiteros que respondieron la publicación de Marisel Linares estuvo la también presentadora Lorena Álvarez, quien le expresó su cariño.



“Te quiero amiga linda. Eres una estrella”, fue lo que escribió la estrella de Latina. Ella también adjuntó una foto en la que sale con una sonrisa de ‘oreja a oreja’ al lado de Marisel Linares.



ATV+ Noticias también envió un mensaje confirmando la partida de Marisel Linares de sus estudios. "Nuestra querida 'Chinita' se despide de las pantallas de @atvmasnoticias y cierra una etapa en su carrera profesional. Te deseamos lo mejor @ChinitaMarisel, te vamos a extrañar", se pudo leer.



Después de 3 años de aprendizaje y maravillosas experiencias, se cierra una etapa en @atvpe. Siempre agradecida, me llevo los mejores recuerdos. Hoy le digo adiós a @atvmasnoticias en mi último programa de 3 a 5 pm. Y mañana me despido de ATV en CNA de 6 a 9 am. Los espero!!! — Marisel Linares (@ChinitaMarisel) 4 de enero de 2018