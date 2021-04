La actriz Marisol Aguirre afirmó que se identifica con su personaje de ‘Noelia Vargas Quiñones de Berrospi’, en ‘Dos hermanas’, en que haría todo por sus hijos y que la cuarentena le afectó como a todos.

“‘Noelia Vargas Quiñones de Berrospi’ es una mujer muy fuerte, pero también muy sufrida porque tiene cáncer, y además sobre protege a su hija ‘Fiorella’ (Mayella Lloclla) que siente que es la débil por ser adoptada”, afirmó.

¿Te sientes identificada con tu personaje?

Creo que me identifico con ella en que es una madre protectora que hace de todo por sus hijos, en eso, yo también lo hago.

Te hemos visto en las dos últimas producciones de ‘Del barrio’, ¿fue difícil grabar en plena pandemia?

Sí, he estado en las dos últimas producciones de ‘Del Barrio’. Trabajé durante toda la cuarentena, no he dejado de trabajar gracias a Dios. Iniciamos el año con ‘Dos hermanas’, hace un año y un mes, paramos y a los tres meses empecé a grabar ‘Mi vida sin ti’, que duró como 4 meses y luego, empalmo con ‘Dos hermanas’. Gracias a Dios he estado trabajando sin parar.

¿Cómo te afectó la cuarentena?

Me afectó un montón como a todos. Es horrible que limiten tu libertad, que no puedas abrazar ni ver a las personas que quieres. Es espantoso ver a gente muy cercana que ha tenido la mala suerte de morir por esta enfermedad terrible. La verdad, que creo que es algo muy fuerte para todos los seres humanos.

Vemos a ‘Noelia’ como una mujer sufrida, ¿cómo es Marisol detrás de cámaras?

Soy súper alegre, todo el día hago bromas, chistes. Me burlo de mí, de todos en buena onda por supuesto. Me gusta reír, la risa es la alegría de la vida, soy algo irreverente y así soy feliz.

MARISOL AGUIRRE : ‘SOY DIVERTIDA Y AMOROSA’

La conocida actriz Marisol Aguirre, a quien vemos cada noche como ‘Noelia Vargas Quiñones de Berrospi’ en ‘Dos hermanas’, se dio un tiempito para responder nuestro cuestionario y revela que una de sus mayores emociones es pensar qué cocinará cada día.

Marisol Aguirre y Julián Legaspi grabando en 'Dos hermanas'

Eres una hermana…

Muy divertida y engreidora.

¿Cuántos sobrinos tienes?

Cinco sobrinos.

¿Cómo te decían de niña?

De niña y de grande siempre me han dicho flaca.

Si fueras una flor, ¿cuál sería?

Una margarita.

Hacer telenovelas es…

Maravilloso, pero es prestar tu vida por seis meses.

Un papel que te gustaría interpretar…

A una mujer con algún Toc (trastorno obsesivo compulsivo) o condición psíquica especial.