Magaly Tv La Firme lanzó un avance de lo que será su programa la noche de este viernes. Según el adelanto, la cantente Marisol visitará el set de la urraca para arremeter contra su archirival Giuliana Rengifo. “Magaly, hoy te visito en tu set para hablar de las robamaridos”, anunció la artista.

Cabe indicar que en 2014 se conoció que Giuliana Rengifo mantuvo un romance con César Aguilar, quien fue esposo de la Faraona. Al parecer, ese hecho habría marcado el inicio de la rivalidad entre ambas intérpretes de cumbia.

Hace unos meses, la actual participante de El Gran Show descargó toda su artillería contra Marisol y la calificó de ‘arrebatada’. “En el tema profesional, es una capa, el Perú la adora, pero el tema personal, de verdad que, ay no, yo no soy su amiga, nada que ver. Tengo una mala experiencia con ella a nivel personal (...) Yo la he gozado, para mí tiene mucho que desear para mal”, indicó.

Además, en una reciente entrevista para Trome, Giuliana Rengifo confirmó que Marisol le guarda rencor porque tuvo una relación con su representante. “Habla de mí porque me tiene cólera, sería bueno que le pregunten si le quité algo. Quizá todavía le incomoda que haya estado con su manager, porque desde que se enteró... me bloqueó e hizo que terminara con él, pero fue lo mejor”, acotó la cantante.

La Faraona estará la noche de este viernes en Magaly Tv La Firme y promete destruir a Giuliana Rengifo.

TE PUEDE INTERESAR

Greissy Ortega y su dura vida en EE.UU.: Sus hijos no van al colegio, trabaja de madrugadas y viven 5 en un cuarto

Peluchín confronta a la Pantera en el set de ‘Amor y fuego’: “Fariselo, primero me insultas y ahora vienes”

Giuliana Rengifo explica por qué rompió en llanto en presentación de Melissa Paredes: “Me identifico”