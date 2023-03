La faraona Marisol Ramírez está preocupada, triste y apenada porque la fuerte lluvia que cayó sobre el norte del país, esta madrugada, afectó la zona donde vive su mamá, hermanos y familiares, quienes se han quedado atrapados en sus domicilios, pues no pueden salir ya que la calle está inundada y encima se ha cerrado el mercado y tiendas por temor a que esta situación se agrave.

Marisol, ¿también te has visto afectada por las lluvias?

¡Dios mío! Mi pueblo está afectadísimo, la lluvia ha sido muy fuerte. El mercado está inundado, la calle donde vive mi mamá y hermanos, vecinos, igual, es terrible, estoy muy preocupada por mi mamá, mi familia...

¿Estás por allá?

Estoy en Lima porque vivo acá, pero mi familia está en Lambayeque.

Hablaste con tu mami y hermanos ¿sus casas se han inundado?

Me pasaron fotos y videos de cómo está mi tierra y la cuadra donde vive mi madre está llena de agua. La casa de mi tía y primos se llenó de agua. Llamé a mi mamá, está bien, el agua no entró a su casa, pero no puede salir porque toda la calle está inundada de agua.

¿Estará muy nerviosa?

Sí, muy nerviosa, pero agradecida con Dios y con su fe más fuerte que nunca. Estoy triste por mi familia, mi pueblo y por todo lo que está pasando

¿Con quién está tu mami?

Mi madre vive con mi hermano, su esposa y sus hijos. Yo tengo mi casa en Chiclayo y allí no hay nadie, estoy muy preocupada también por mi casa cómo estará. Estamos muy asustados, es terrible lo que está pasando, encima hoy no habrá mercado ni tiendas abiertas, tendremos desabastecimiento... ¿qué más le va a pasar a nuestro país?

¿Todo Chiclayo y Lambayeque está afectado?

Sí, incluso la zona donde está La Cruz de Motupe, que está a una hora de Chiclayo está terrible se han formado muchas cataratas, cayó una piedra sobre una casa, estamos sufriendo.

CONTINÚAN LAS LLUVIAS

En base a los pronósticos efectuados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que hay una fecha estimada para que el ciclón Yaku, que intensifica las lluvias en el norte del país, se disipe.

El coronel César Sierra, director de respuesta del Indeci, indicó a Canal N que el inusual fenómeno formado a inicios de mes frente a la costa norte del Perú podría disiparse este fin de semana. “El ciclón podría disiparse el sábado o el domingo”, aseguró.

No obstante, añadió el funcionario, en caso de que el ciclón se mantenga se están tomando medidas preventivas con la finalidad que las lluvias causen el menor daño posible en zonas rurales y urbanas donde Yaku ha tenido influencia.

Este viernes, los distritos de Pacasmayo y Chepén, se sumaron a la larga lista de localidades de norte del país afectados por las lluvias. El puerto de Pacasmayo quedó sumergido un metro bajo el agua tras las 10 horas de lluvia que soportó la ciudad pegada al océano.

